Bagni pubblici disgustosi Figuraccia con i turisti

Dopo aver visitato il museo della carta, alcuni turisti hanno deciso di utilizzare il bagno automatizzato situato nei giardini Regina Margherita di Fabriano. Tuttavia, l’esperienza si è rivelata deludente a causa delle condizioni igieniche dei bagni pubblici. La visita nei servizi ha suscitato commenti negativi tra i visitatori, che si sono trovati ad affrontare un ambiente poco curato. La situazione ha causato un certo imbarazzo tra i turisti presenti.

Escono dal museo della carta e pensano di andare nel bagno automatizzato che si trova ai giardini Regina Margherita di Fabriano. Inseriscono i 50 centesimi necessari ma escono senza espletare i bisogni. E’ quanto è avvenuto ieri nella città della carta. La denuncia arriva dal consigliere Pino Pariano che smartphone alla mano documenta le condizioni igieniche del wc, praticamente inutilizzabile. "Le pessime condizioni igieniche dello stato in cui versano i bagni pubblici a pagamento che si trovano all’interno dei giardini Regina Margherita a due passi dal Museo della Carta hanno scatenato forti proteste di alcuni turisti" spiega Pariano....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Bagni pubblici disgustosi. Figuraccia con i turisti" Leggi anche: Roma: Erbaggi (Fd’I), bagni autopulenti a Cornelia gia’ fuori uso, figuraccia amministrazione Leggi anche: Valmontone, restyling per l'area mercato con bagni pubblici, wi-fi e nuovi servizi. Investimento da 106mila euro