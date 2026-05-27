Sondrio | in città mancano i bagni pubblici

Notizia in breve

A Sondrio, la carenza di bagni pubblici è una questione ancora irrisolta, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva. La città, che punta a sviluppare il turismo, si trova ad affrontare un aumento di visitatori e di eventi nel centro storico, senza un numero adeguato di servizi igienici pubblici disponibili. La mancanza di strutture adeguate rappresenta un problema per residenti e turisti, in particolare durante i periodi di maggiore afflusso.