Sondrio | in città mancano i bagni pubblici
A Sondrio, la carenza di bagni pubblici è una questione ancora irrisolta, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva. La città, che punta a sviluppare il turismo, si trova ad affrontare un aumento di visitatori e di eventi nel centro storico, senza un numero adeguato di servizi igienici pubblici disponibili. La mancanza di strutture adeguate rappresenta un problema per residenti e turisti, in particolare durante i periodi di maggiore afflusso.
Con la città che punta sempre di più ad avere una vocazione turistica e con l'imminente arrivo della stagione estiva, che porta con sé anche un incremento degli eventi che animeranno il capoluogo e, soprattutto le vie del centro, Sondrio si interroga ancora sulla carenza di bagni pubblici. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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