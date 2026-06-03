I bagni di piazza Fontana Grande pieni di guano ratti e inutilizzabili | la segnalazione di un residente | FOTO

Notizia in breve

Un residente di via delle Fabbriche a Viterbo ha segnalato che i bagni di piazza Fontana Grande sono pieni di guano, ratti e non funzionano più. La situazione, denunciata da tempo, riguarda gli spazi pubblici frequentati da cittadini e visitatori. La persona ha inviato anche una foto per documentare lo stato di incuria e degrado dei servizi igienici.