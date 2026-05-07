Fontana d' acqua in via Pian delle Mele per una la doppia rottura di una tubatura in 24 ore | la segnalazione VIDEO-FOTO

Martedì 5 maggio, in via Pian delle Mele, si sono verificati due interventi di riparazione su una tubatura dell'acqua in meno di 24 ore. Un residente ha segnalato le due rotture consecutive che hanno causato una perdita significativa, richiedendo l'intervento delle squadre di manutenzione. Durante la giornata sono stati effettuati i lavori di sistemazione, seguiti da una seconda rottura e da un nuovo intervento.

La rottura, la perdita, la sistemazione e, poche ore dopo, la seconda rotture e un nuovo intervento. A raccontare quello che è successo martedì 5 maggio in via Pian delle Mele è un residente. Una sorta di “mini-alluvione” quello che c’è stato la mattina quando, molto probabilmente per la rottura.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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