Nuova segnalazione di un residente | In via Monte Bolza degrado giornaliero
Un residente di via Monte Bolza segnala un degrado che si ripete quotidianamente, nonostante abbia già contattato le autorità comunali e della prefettura. La situazione di abbandono sembra invariata nel tempo, senza interventi o miglioramenti visibili. La segnalazione evidenzia come le richieste di intervento siano rimaste senza risposta, lasciando la zona in condizioni di incuria e trascuratezza.
«Nonostante appelli a Comune di Pescara e prefettura la situazione in via Monte Bolza rimane la stessa».Questa l'ennesima segnalazione di un nostro lettore per lo scorretto conferimento dei rifiuti. Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione Dossier.🔗 Leggi su Ilpescara.it
L'esasperazione di un cittadino: "Persiste accumulo giornaliero di rifiuti in via Monte Bolza"«Nonostante e-mail di richiamo persiste la discarica in via Monte Bolza, 25 a Pescara».
La segnalazione di un cittadino: "Da tempo rifiuti non conferiti correttamente in via Monte Bolza"«Ogni giorno si ripete questo degrado da anni» A scrivere è un nostro lettore per segnalare la situazione dei rifiuti in via Monte Bolza a Pescara.