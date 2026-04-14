Nuova segnalazione di un residente | In via Monte Bolza degrado giornaliero

Un residente di via Monte Bolza segnala un degrado che si ripete quotidianamente, nonostante abbia già contattato le autorità comunali e della prefettura. La situazione di abbandono sembra invariata nel tempo, senza interventi o miglioramenti visibili. La segnalazione evidenzia come le richieste di intervento siano rimaste senza risposta, lasciando la zona in condizioni di incuria e trascuratezza.