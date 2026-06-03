I cinque rappresentanti del Movimento 5 Stelle non sono entrati nel consiglio comunale, mancando di pochi voti. Non hanno ottenuto incarichi di assessore e non partecipano alle decisioni dell’ente. La loro presenza si limita a un’astensione, mentre la maggioranza ha approvato la formazione della nuova giunta senza di loro. La differenza di voti ha determinato l’esclusione dal consiglio.

Per un pugno di voti non sono entrati in consiglio comunale e non hanno ricevuto alcun assessorato, ma i 5 Stelle annunciano che la loro azione a Sesto proseguirà: "L’esito del voto – sottolinea il Movimento – pur non garantendoci una rappresentanza all’interno della sala consiliare, non frena il nostro slancio e la nostra determinazione. La politica, per noi, si fa prima di tutto tra le persone e per le persone. Il nostro impegno per Sesto non si ferma, anzi si rinnova. La nostra non sarà una presenza invisibile: continueremo a lavorare sul territorio, al di fuori delle istituzioni, restando a completa disposizione di cittadini, associazioni, comitati e forze civiche che vorranno coinvolgerci, ascoltarci e collaborare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I 5 Stelle fuori dal consiglio, ma approvano la nuova giunta

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