Verso la nuova giunta Basile i papabili | il futuro di Minutoli tra amministrazione e presidenza del Consiglio

Il nuovo sindaco è stato eletto con le liste che hanno determinato la distribuzione dei seggi, ma i dati ufficiali arriveranno con notevole ritardo. Si parla ora dei possibili candidati per la futura giunta e della posizione di un esponente tra amministrazione e presidenza del Consiglio. La composizione del team che affiancherà il nuovo primo cittadino sta creando tensioni e discussioni nel panorama politico locale. Le decisioni definitive saranno prese nelle prossime settimane.

Mentre la chiusura dei dati ufficiali andrà molto a rilento, unici numeri certi l'elezione del sindaco Basile e le percentuali raccolte da tutte le liste per la distribuzione dei seggi, saranno i volti della nuova giunta e dei funzionari che affiancheranno Basile a surriscaldare il clima politico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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