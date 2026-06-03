A Torino è stata aperta una mostra dedicata a Hugo Pratt, con una collezione di 17.000 libri che hanno ispirato le storie di Corto Maltese. Tra i volumi esposti ci sono opere di narrativa, arte e storia, che hanno contribuito a plasmare il personaggio e le sue avventure. La mostra permette di esplorare i legami tra i libri e le immagini che hanno dato vita al celebre marinaio.

Come hanno influenzato i 17mila volumi la creazione di Corto Maltese?. Quali libri hanno ispirato le avventure del celebre personaggio?. Dove si trova oggi la biblioteca personale del disegnatore?. Perché la collezione di Pratt è considerata un vero atlante mondiale?.? In Breve Patrizia Zanotti e Marco Steiner discutono l'archivio alle Gallerie d'Italia sabato prossimo. Biblioteca di 17mila volumi consultabile in sette sale presso il Villars Palace. Pratt leggeva abitualmente in sei lingue diverse durante la sua attività creativa. L'opera Corte Sconta detta Arcana deriva dal libro di Ferdinand A. Ossendowski. Sabato prossimo a Torino si aprono le geografie immaginarie di Hugo Pratt alle Gallerie d’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Hugo Pratt a Torino: viaggio tra i 17mila libri che crearono Corto Maltese

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