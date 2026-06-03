Hub culturale nell' ex convento blitz della direttrice al cantiere prima dell' addio alla Reggia | FOTO

La direttrice ha effettuato un sopralluogo al cantiere di un centro culturale che si sta sviluppando nell’ex convento nel Bosco Vecchio della Reggia di Caserta, prima di lasciare il suo incarico. Il progetto mira a creare uno spazio dedicato alla cultura, alla creatività e alla formazione. Le attività previste includono iniziative artistiche e corsi formativi, con lavori di ristrutturazione in corso. La struttura si trova nel complesso dell’ex convento, parte di un intervento di recupero dell’area.

Un nuovo centro dedicato alla cultura, alla creatività e alla formazione sta prendendo forma nel cuore del Bosco Vecchio della Reggia di Caserta. Proseguono infatti i lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex Complesso dei Passionisti, destinato a diventare un innovativo polo culturale al. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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