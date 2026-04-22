Al centro dell’aula dalla Prima Repubblica a oggi Casini si racconta alla Reggia di Caserta

Lunedì 27 aprile 2026, alle 18, nella Sala Romanelli della Reggia di Caserta, si terrà la presentazione del libro “Al centro dell’aula dalla Prima Repubblica a oggi”. L’autore, Pier Ferdinando Casini, interverrà per parlare del suo testo, mentre la giornalista e autrice condurrà il dialogo. L’evento è organizzato presso il museo reale e si concentra sul percorso narrativo e politico dell’autore.

Lunedì, 27 aprile 2026, alle 18, presso la Sala Romanelli della Reggia di Caserta, avrà luogo la presentazione del libro “Al centro dell’aula dalla Prima Repubblica a oggi”, edito da Il Mulino, nel corso della quale l’autore Pier Ferdinando Casini dialogherà con la giornalista, autrice e.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Giornata mondiale dell’arte: presentazione di “ID” di Biasiucci alla Reggia di CasertaUn viaggio viscerale nel cuore della Real Colonia di San Leucio, dove la fotografia smette di essere semplice documento per trasformarsi in memoria. Reggia di Carditello, dalla prima mozzarella al pomodoro sostenibileTempo di lettura: 3 minutiPresentato nel Real Sito di Carditello il progetto innovativo “Miglioramento degli aspetti QUALI-quantitativi di produzioni... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 1946-2026: ottant'anni del Primo Consiglio comunale e della Repubblica italiana; I parlamentari vorrebbero modificare la legge elettorale ogni mese; Sì del Consiglio alle modifiche agli orari dei cantieri in zona mare; al centro del dibattito dell’aula anche le linee di indirizzo per il futuro PUG della città; Processo Spiotta, Azzolini in aula: Sparai ma ero inesperto. I pm incalzano: No, era addestrato. Caserta, Pier Ferdinando Casini alla Reggia il 27 aprile per presentare Al centro dell’aulaLunedì 27 aprile 2026, alle ore 18:00, a Caserta, presso la Sala Romanelli della Reggia, avrà luogo la presentazione del libro Al centro dell’aula dalla Prima ... ilmattino.it Al centro dell’aula dalla Prima Repubblica a oggi, Casini si racconta alla Reggia di CasertaLunedì, 27 aprile 2026, alle 18, presso la Sala Romanelli della Reggia di Caserta, avrà luogo la presentazione del libro Al centro dell’aula dalla Prima Repubblica a oggi, edito da Il Mulino, nel ... casertanews.it Umberto Bossi, il «barbaro» che scosse la prima Repubblica x.com Buongiorno con la prima pagina di oggi #21april https://bologna.repubblica.it/prima - facebook.com facebook