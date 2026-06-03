La commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha approvato la revoca dell’immunità di un eurodeputato. La decisione segue una richiesta di procedura legale contro di lui. La revoca permette di procedere con eventuali indagini o azioni giudiziarie. La votazione è stata approvata con una maggioranza, senza ulteriori dettagli sui motivi o le procedure successive. La decisione ora passerà all’aula plenaria per l’approvazione definitiva.

Salvo per il momento De Meo, anche lui di Forza Italia. In entrambi casi la decisione definitiva spetterà all’Aula di Strasburgo, chiamata a pronunciarsi nelle prossime settimane. La commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha dato il via libera alla revoca dell’immunità di Fulvio Martusciello, capodelegazione di Forza Italia a Strasburgo e coordinatore del partito in Campania, avanzata dalla procura federale del Belgio nell’ambito dell’inchiesta sul cosiddetto Huaweigate. La stessa commissione ha invece respinto la richiesta di revoca dell’immunità di Salvatore De Meo, anche lui esponente di Forza Italia. Per quanto riguarda Martusciello, gli europarlamentari si sono espressi con 14 voti a favore della revoca dell’immunità, 11 contrari e zero astensioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Huaweigate, primo sì dell’Eurocamera alla revoca dell’immunità di Martusciello

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