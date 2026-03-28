È scontro Cirielli-Martusciello sui social | il coordinatore di Forza Italia tira in ballo la moglie del viceministro Fdi
Sui social si sono confrontati il viceministro degli Esteri e il coordinatore di Forza Italia, con quest'ultimo che ha fatto riferimento alla moglie del viceministro del partito di maggioranza. La discussione si è sviluppata attraverso post e commenti pubblici, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle dichiarazioni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dai rappresentanti coinvolti.
Sui social è scontro tra il viceministro degli Esteri e il coordinatore di Forza Italia in Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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