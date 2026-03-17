Huaweigate interrogato per oltre quattro ore Andrea Maellare | è l’ex assistente dell’europarlamentare Martusciello

Andrea Maellare, ex assistente dell’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello, è stato interrogato per oltre quattro ore dalla Procura federale del Belgio. L’interrogatorio riguarda lo scandalo Huaweigate, e Maellare è stato coinvolto nell’indagine. La procura ha condotto l’interrogatorio senza fornire ulteriori dettagli sul contenuto delle domande o sulle eventuali accuse.

Oltre quattro ore. Tanto è durato l’interrogatorio di Andrea Maellare, l’ex assistente dell’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello coinvolto dalla Procura federale del Belgio nel cosiddetto scandalo Huaweigate. Nei giorni scorsi, Maellare ha ricevuto un avviso di garanzia e un invito a farsi interrogare perché è indagato nell’ambito dell’ inchiesta “5G” per associazione a delinquere, corruzione pubblica, falsificazione di atti, utilizzo di documenti falsificati e riciclaggio di denaro. Contattato al termine dell’interrogatorio da Ilfattoquotidiano.it, l’avvocato Sabrina Rondinelli ha spiegato che “il mio assistito ha risposto a tutte le domande della polizia in relazione al fascicolo 5G”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Huaweigate, interrogato per oltre quattro ore Andrea Maellare: è l’ex assistente dell’europarlamentare Martusciello Articoli correlati “Huaweigate”, indagato Andrea Maellare: è un altro assistente parlamentare del forzista Martusciello. Martedì l’interrogatorioLa Procura federale del Belgio scrive un altro capitolo nel cosiddetto scandalo Huaweigate. Leggi anche: Inchiesta Huawei all’Europarlamento, indagato anche l’ex assistente di Martusciello Andrea Maellare Approfondimenti e contenuti su Andrea Maellare Discussioni sull' argomento Huaweigate, nuovo indagato: è l'ex assistente di Martusciello Andrea Maellare; Huaweigate, indagato Andrea Maellare assistente del forzista Martusciello atteso all’interrogatorio in procura; Scandalo Huaweigate al Parlamento UE: indagato 30enne soveratese ex assistente di Martusciello. C’è un nuovo indagato nello scandalo Huawei all’Europarlamento. Si tratta di Andrea Maellare, ex assistente dell’eurodeputato di Forza Italia, Fulvio Martusciello, che negli scorsi giorni ha ricevuto ha notificato un invito a comparire per interrogatorio davanti al - facebook.com facebook Inchiesta Huawei all’Europarlamento, indagato anche l’ex assistente di Martusciello Andrea Maellare x.com