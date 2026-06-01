Ercolano 58enne muore in un ristorante mentre spurga il pozzo nero | ucciso dalle esalazioni

Notizia in breve

Un uomo di 58 anni è morto in un ristorante di Ercolano mentre effettuava lo spurgo del pozzo nero. Secondo le prime verifiche, la causa del decesso sarebbe stata l’inalazione di esalazioni tossiche. I carabinieri stanno conducendo approfondimenti per chiarire le circostanze dell’incidente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle eventuali misure di sicurezza adottate.