Brighton rivoluzione clamorosa | un lottatore di MMA nello staff per dominare sui calci piazzati Cosa è successo

A Brighton, una squadra di calcio ha annunciato l’ingresso di un lottatore di MMA nel proprio staff tecnico con l’obiettivo di migliorare la gestione delle situazioni sui calci piazzati. La notizia ha attirato molte attenzioni, considerando la novità di questa scelta all’interno del mondo del calcio professionistico. La decisione segna un cambiamento nel modo in cui alcune società affrontano strategie e preparazione su aspetti specifici del gioco.

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