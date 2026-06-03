HP svela i nuovi PC con IA locale | potenza NVIDIA per professionisti

HP ha presentato nuovi computer dotati di intelligenza artificiale locale, equipaggiati con hardware NVIDIA. Questi dispositivi sono pensati per professionisti che devono gestire agenti intelligenti senza connettersi al cloud. La novità riguarda la possibilità di eseguire l’IA direttamente sul computer, senza dipendere da connessioni esterne. La tecnologia mira a cambiare le modalità di lavoro quotidiano, offrendo maggiore autonomia e sicurezza nell’utilizzo di applicazioni intelligenti.

Come cambierà il lavoro quotidiano con l'IA che gira localmente?. Quali hardware specifici permetteranno di gestire agenti intelligenti senza cloud?. Perché la sicurezza Zero Trust è fondamentale per i nuovi PC?. Quando arriveranno sul mercato i nuovi laptop e mini desktop?.? In Breve Laptop OmniBook disponibili a fine anno, OmniDesk Mini in arrivo ad agosto 2026. Jim Nottingham punta sull'integrazione con il 70% dei PC aziendali Windows. Z2 Mini G1a integra processori AMD Ryzen AI PRO serie 400. OmniDesk Mini supporta quattro monitor 4K tramite due porte Thunderbolt 4. HP lancia la nuova linea di workstation e PC progettati per l’intelligenza artificiale locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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AI Daily: Breakthroughs in Fine-Tuning, Research Feedback, Configurable Agents & Tiny Power Models

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