Nvidia e Microsoft | arrivano i PC con agenti IA che lavorano in locale

I nuovi PC integrano agenti IA che funzionano in locale grazie ai chip Nvidia, eliminando la necessità del cloud. Nvidia ha sviluppato processori capaci di gestire l’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. Microsoft ha modificato la sua strategia dopo il fallimento di Copilot+, puntando su soluzioni che sfruttano i nuovi chip di Nvidia per migliorare le prestazioni e la privacy.

? Punti chiave Come faranno i nuovi chip Nvidia a gestire l'IA senza il cloud?. Perché la strategia di Microsoft è cambiata dopo il fallimento Copilot+?. Chi guiderà lo sviluppo del framework OpenClaw per l'automazione locale?. Quali rischi reali comporta l'uso di agenti IA direttamente sul dispositivo?.? In Breve Presentazioni previste tra Computex a Taiwan e conferenza Build a San Francisco.. Omar Shahine guida il team Microsoft mentre Peter Steinberger sviluppa framework OpenClaw.. Nuovi sistemi Windows con chip Nvidia saranno mostrati da Dell e linea Surface.. Strategia mira a superare il fallimento commerciale dei precedenti modelli Copilot+ PC. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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The AI War Has Started: OpenAI vs Google vs Microsoft @its_anujsinghh

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