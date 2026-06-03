È stato annunciato l’arrivo di Until Dawn 2, un videogioco ambientato su un’isola. La notizia include la presenza di influencer nel progetto e la possibilità di rivelare segreti legati alla nuova ambientazione. Restano ancora incerte le informazioni sullo studio di sviluppo che si occuperà del sequel, poiché non è stato confermato se sarà sempre Supermassive Games. L’ambientazione dovrebbe differenziarsi dalla classica baita isolata, ma i dettagli non sono stati ancora svelati.

Chi sostituirà Supermassive Games nello sviluppo del nuovo capitolo?. Come cambierà l'ambientazione rispetto alla classica baita isolata?. Perché il nuovo cast di influencer è al centro della trama?. Quali attori daranno voce ai protagonisti di questa carneficina?.? In Breve Sviluppo affidato a Firesprite Studios al posto di Supermassive Games. Cast include attori Neil Newbon, Dacre Montgomery e Peter Stormare. Ambientazione spostata da baita isolata a un'isola soleggiata e infestata. Uscita prevista per il corso del 2026. Until Dawn 2 svela il suo nuovo volto durante lo State of Play. La presentazione PlayStation State of Play di questa sera ha ufficialmente svelato Until Dawn 2, il sequel diretto del titolo horror che ha reso celebre Supermassive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Horror: arriva Until Dawn 2, tra influencer e segreti su un’isola

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