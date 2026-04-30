Dal 7 al 10 maggio 2026, l'Associazione I Butei organizza l'evento Isola Rock presso il Palariso di Isola della Scala. La manifestazione, gratuita, dura quattro giorni e combina musica e elementi horror, con numerosi artisti provenienti da diversi paesi. L'iniziativa prevede anche attività benefiche, coinvolgendo il pubblico in attività di solidarietà. La kermesse si svolge in un'area dedicata alla promozione culturale e musicale della zona.

? Cosa sapere L'Associazione I Butei organizza Isola Rock dal 7 al 10 maggio 2026 al Palariso.. L'evento gratuito a Isola della Scala coinvolge artisti internazionali e promuove la beneficenza.. Dal 7 al 10 maggio 2026 il Palariso di Isola della Scala ospiterà la diciannovesima edizione di Isola Rock, un festival che punta a trasformare la pianura veronese in un crocevia internazionale di sonorità alternative. L’iniziativa, promossa dall’Associazione I Butei, si avvicina al traguardo dei vent’anni con una vocazione benefica consolidata, offrendo l’accesso gratuito a un programma che mescola rock e metal senza distinzioni rigide tra le serate. Tra i vicoli del borgo e l’atmosfera che si respira nei giorni precedenti l’evento, si avverte già il fermento per quella che non è solo una rassegna musicale, ma una vera comunità temporanea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isola Rock 2026: 4 giorni di rock e horror tra musica e beneficenza

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Nella nostra lunga serie "chi organizza", Simone e Angela di Isola Rock ci raccontano quanto difficile è inventarsi un festival metal e tenerlo in piedi per due decadi, sfidando burocrazia, maltempo, musicisti e paesani. Link nei primi commenti! - facebook.com facebook