Something Very Bad is Going to Happen l' atteso thriller horror arriva su Netflix

Su Netflix è disponibile da marzo la nuova serie tv intitolata “Something Very Bad Is Going To Happen”. Si tratta di un thriller horror che combina elementi crime e atmosfere misteriose, attirando l’attenzione degli appassionati del genere. La serie presenta una trama ricca di enigmi e tensione, pronta a coinvolgere gli spettatori con il suo stile inquietante.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" È arrivato su Netflix uno dei titoli più attesi di marzo: “Something Very Bad Is Going To Happen”, una nuova serie tv pronta a incollarci allo schermo con una storia dalle atmosfere crime horror e un bel po' di misteri da svelare. Il tutto ambientato la settimana prima di un matrimonio che, come ci anticipa il titolo della serie, andrà male. La serie racconta la storia di due sposi nella settimana che precede le loro nozze che saranno, beh, non proprio fortunate. Dopotutto, il titolo della serie già ci svela cosa accadrà. "Something Very Bad is Going to Happen" arriva su Netflix il 26 marzo 2026. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Something Very Bad is Going to Happen" l'atteso thriller horror arriva su Netflix Articoli correlati "Something Very Bad is Going to Happen": il thriller horror da non perdere a marzo su NetflixSta per arrivare su Netflix una nuova serie tv pronta a incollarci allo schermo con una storia dalle atmosfere crime horror e un bel po' di misteri... "Something Very Bad is Going to Happen": il trailer del thriller da non perdere a marzo su NetflixSta per arrivare su Netflix una nuova serie tv pronta a incollarci allo schermo con una storia dalle atmosfere crime horror e un bel po' di misteri... DOWN CEMETERY ROAD #DownCemeteryRoad #MickHerron #thriller #emmathompson #ruthwilson Contenuti e approfondimenti su Something Very Bad Temi più discussi: Something Very Bad Is Going To Happen, il trailer ufficiale della serie tv; Something very bad is going to happen, questo matrimonio è un incubo; Something Very Bad Is Going to Happen: online il trailer ufficiale; ‘Something Very Bad Is Going to Happen’: su Netflix la serie prodotta dai Duffer. Something Very Bad is Going to Happen su Netflix è una serie horror scritta da qualcuno che ama un po' troppo l'horrorC'è davvero di tutto nello show prodotto dai fratelli Duffer e nel tentativo di onorare diverse declinazioni del genere dell'orrore viene fuori un pasticcio (o meglio, un pastiche) con alcune cose dav ... wired.it Something very bad is going to happen, trama e cast della serie tv da oggi su NetflixLeggi su Sky TG24 l'articolo Something very bad is going to happen, trama e cast della serie tv da oggi su Netflix ... tg24.sky.it Netflix. . Non è proprio quello che vorresti ti succedesse prima del matrimonio... Something Very Bad Is Going to Happen è disponibile! - facebook.com facebook