hong kong rises to world no1 cross boundary wealth hub

Notizia in breve

Hong Kong ha superato la Svizzera e si è posizionata come il principale centro mondiale di gestione patrimoniale transfrontaliera, secondo il rapporto Global Wealth Report 2026 pubblicato dal Boston Consulting Group il 27 maggio. La città ora guida questa classifica, sostituendo la Svizzera, che precedentemente deteneva il primato in questo settore.