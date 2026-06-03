Hong Kong rises to world No1 cross-boundary wealth hub

Da corrieretoscano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Hong Kong ha superato la Svizzera e si è posizionata come il principale centro mondiale di gestione patrimoniale transfrontaliera, secondo il rapporto Global Wealth Report 2026 pubblicato dal Boston Consulting Group il 27 maggio. La città ora guida questa classifica, sostituendo la Svizzera, che precedentemente deteneva il primato in questo settore.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE HONG KONG SAR – Media OutReach Newswire – 28 May 2026 – Hong Kong has overtaken Switzerland as the world’s top cross-boundary wealth management centre, according to the latest Global Wealth Report 2026 published by the Boston Consulting Group (May 27).    Hong Kong’s cross-boundary wealth rose 10.7% in 2025 to US$2.9 trillion, driven by Chinese Mainland flows and a vigorous stock market that delivered significant IPO (initial public offering) activity and strong gains in benchmark-heavy internet platforms, according to the report. It also projected that, from 2025 to 2030 the cross-boundary wealth managed by Hong Kong will grow by 9% on average annually and maintain first place globally, fully affirming Hong Kong’s position as a world-leading cross-boundary wealth management centre. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Beyond the Milestone: How Hong Kong Can Sustain Its Rise as the Worlds Premier Wealth Hub

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