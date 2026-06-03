L'indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso con una perdita dell’1,56% a causa delle tensioni in Medio Oriente. Il mercato azionario giapponese, rappresentato dal Nikkei, ha invece raggiunto record storici nello stesso periodo. La domanda riguarda come il conflitto in Medio Oriente possa influenzare l’inflazione italiana nel 2026.

Come influenzerà il conflitto in Medio Oriente l'inflazione italiana nel 2026? Perché il Nikkei raggiunge record storici mentre Hang Seng crolla? Quanto inciderà la quotazione di SpaceX sui capitali tecnologici globali? Quali settori subiranno il maggiore impatto dalla crisi energetica globale??? In Breve Shanghai Composite e Shenzhen Composite crescono rispettivamente dello 0,22% e dello 0,27%. Nikkei raggiunge record storico grazie a misure governative contro yen e costi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hong Kong: Hang Seng cala dell’1,56% per tensioni in Medio Oriente

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