Borsa | Hong Kong in rialzo Hang Seng +1,10%

La Borsa di Hong Kong ha aperto la giornata con segnali positivi, con l'indice Hang Seng che registra un aumento dell’1,10% e si porta a 26.000 punti circa. La seduta si è aperta in modo stabile, con gli operatori che monitorano attentamente le variazioni dei principali titoli azionari e le reazioni ai dati economici pubblicati nelle ultime ore. Nessun evento specifico ha influenzato significativamente l’andamento finora.

Andamento positivo in mattinata per la Borsa di Hong Kong. L'indice di riferimento Hang Seng guadagna l'1,10% a 26.157,10 punti, sostenuto da acquisti diffusi. L'indice Composite della Borsa di Shanghai sale dello 0,40% a 4.042,75 punti, mentre quello della piazza di Shenzhen è sostanzialmente invariato a 14.639,38 punti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: Hong Kong in rialzo, Hang Seng +1,10% Markets in Asia shows disappointment in Trump's speech on Iran military operation, analyst says TCL Electronics (01070.HK) Included in Hang Seng Composite LargeCap & MidCap Index and Other Authoritative Indices- Company's Value and Growth Potential Reaffirmed as Market Position Reaches New Heights HONG KONG, Feb. Hong Kong’s squeeze on Tiananmen crackdown commemorationsThe vigil has been blocked since 2020, first because of COVID-19 curbs and then a national security law imposed that year following pro-democracy...