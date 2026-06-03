A Hong Kong, un artista ha eseguito un’installazione simbolica utilizzando un filo rosso lungo 6 metri e 40 centimetri per commemorare le vittime di piazza Tiananmen. L’azione è stata realizzata alla vigilia del 37° anniversario della repressione del 4 giugno 1989 a Pechino. L’opera è stata eseguita dall’artista performativo Sanmu Chen.

Un filo rosso lungo 6 metri e 40 centimetri per ricordare le vittime di piazza Tiananmen. È l’azione simbolica messa in scena a Hong Kong dall’artista performativo Sanmu Chen alla vigilia del 37° anniversario della repressione del 4 giugno 1989 a Pechino. Chen ha tentato di legare il filo a un cartello stradale nel quartiere di Causeway Bay, vicino al parco che per decenni ha ospitato la tradizionale veglia in memoria delle vittime. Il riferimento alla data del 4 giugno è rappresentata nella lunghezza dell’installazione. L’artista è stato però fermato e perquisito dalla polizia prima di essere rilasciato. Per decenni Hong Kong è stato l’unico luogo della Cina a ospitare commemorazioni pubbliche su larga scala per Tiananmen. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hong Kong, artista commemora le vittime di piazza Tiananmen con un lungo filo rosso

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Arrogant Terrorists Hunted By Female Special Forces Master, Insane Gunfight Explodes!

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