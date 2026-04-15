All'aeroporto di Hong Kong arriva Catzilla un enorme gatto rosso che non passa inosservato ed è già virale

All'aeroporto di Hong Kong è stata installata una grande figura di un gatto rosso, chiamata Catzilla, che si distingue per le sue dimensioni e dettagli realistici. L'installazione si trova nell'area arrivi e comprende un pannello con cui i visitatori possono interagire. Il gatto artificiale si muove, emette suoni e fa le fusa, attirando l'attenzione di chi passa di lì. La presenza di Catzilla ha rapidamente attirato l'interesse sui social media.

All'aeroporto di Hong Kong spunta un enorme e adorabile gatto rosso. Si tratta di un'installazione tecnologica situata nell'area arrivi che però sembra estremamente realistica: il gatto Catzilla, infatti, si muove, fa le fusa e interagisce con i passanti tramite un pannello che possono usare tutti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sembra vivo, ma non lo è: la storia del misterioso gatto gigante che tutti stanno filmando a Hong KongAll’Hong Kong International Airport succede qualcosa di insolito: tra gate e controlli, i passeggeri si trovano davanti a un enorme gatto digitale... Segnali dalla fiera di Hong Kong. La forza della presenza italiana: "Un’atmosfera vivace ed energica"Un’atmosfera vivace ed energica, con espositori e visitatori che hanno espresso un forte interesse nel generare nuovi affari. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le ultime news sull'Aeroporto di Hong Kong (HKG); Catzilla conquista l’aeroporto di Hong Kong: il gatto gigante interattivo che incanta i viaggiatori; Cathay Pacific celebra i 40 anni di collegamenti dall’Italia; I 10 migliori aeroporti al mondo per cibo e bevande secondo gli esperti. La classifica del 2026. Invasione di panda all’aeroporto di Hong KongUna vera e propria invasione di panda di cartapesta ha interessato nelle ultime ore l’aeroporto di Hong Kong. Resteranno esposti in città almeno per un mese per un totale di 1600 esemplari, che ... greenme.it Autonomous Patrol Car un successo all'aeroporto di Hong KongFra i tanti veicoli che circolano all'interno di un grande aeroporto, nel caso di quello Internazionale di Hong Kong (HKIA) circolano dal 2021 - oltre a minibus e trattori per trasporto bagagli a ... ansa.it Un felino digitale alto 8 metri con cui i passeggeri possono interagire: ecco la nuova attrazione virale dell'aeroporto di Hong Kong - facebook.com facebook A Hong Kong come a Palermo con 250 euro. Il caro carburante e la giungla dei voli estivi x.com