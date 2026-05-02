Matteo Berrettini è uscito sconfitto nei quarti di finale del Challenger di Cagliari, dove ha affrontato Hubert Hurkacz. Il tennista italiano si presentava al torneo con l’obiettivo di ottenere punti utili per la classifica internazionale. Attualmente, Berrettini si trova vicino alla soglia della top-100 e spera di migliorare la sua posizione grazie al torneo di Hong Kong, che rappresenta l’ultima occasione importante.

Matteo Berrettini è stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Challenger di Cagliari, dove si era presentato per cercare di conquistare punti preziosi per la classifica internazionale. La campagna sulla terra rossa del capoluogo sardo non è stata trionfale e si è conclusa prima di quanto si sperasse, ma il tennista italiano è riuscito a rientrare virtualmente nella top-100 del ranking ATP. Il finalista di Wimbledon 2021 occupa proprio la centesima piazza della graduatoria mondiale virtuale con all’attivo 625, ma per trovarsi effettivamente in quella posizione in occasione dell’aggiornamento previsto lunedì 4 maggio occorrerà che la finale del Challenger di Jiujiang abbia un determinato epilogo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini aggrappato al filo della top-100. Deve tifare la stella di Hong Kong: il torneo decisivo

Notizie correlate

Madrid, Berrettini battuto all’esordio da Prizmic: esce dal torneo e in Top 100Madrid, 22 aprile 2026 – Giornata da dimenticare per Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Madrid.

Ciclismo su pista, l’Italia chiude al quinto posto la Madison di Hong Kong. Fiorin in top 10 nell’OmniumÈ proseguita oggi la seconda tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista 2026.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Sardegna Open: Matteo Berrettini agli ottavi, superato Kypson in quasi tre ore; Challenger 175 Cagliari: Berrettini cede a Hurkacz alla distanza, Arnaldi salva un match point e batte Borges. Derby con Cadenasso in semifinale; Challenger Cagliari 2026, Matteo Arnaldi approda in semifinale dopo tre ore di battaglia.

Matteo Berrettini aggrappato al filo della top-100. Deve tifare la stella di Hong Kong: il torneo decisivoMatteo Berrettini è stato sconfitto dal polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Challenger di Cagliari, dove si era presentato per cercare di ... oasport.it

Matteo Berrettini al limite della top100 nel ranking ATP: la situazione dopo il Challenger di CagliariMatteo Berrettini avrebbe preferito proseguire il proprio percorso nel Challenger di Cagliari, consolidando ulteriormente fiducia in una stagione 2026 che ... oasport.it

Con l'ingresso in tabellone per via diretta di Matteo Berrettini, agli Internazionali d'Italia la sua wild card passa nelle mani di Gianluca Cadenasso x.com

Con l'ingresso in tabellone per via diretta di Matteo Berrettini, agli Internazionali d'Italia la sua wild card passa nelle mani di Gianluca Cadenasso - facebook.com facebook