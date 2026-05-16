Napoli-Hojlund il riscatto del danese vale oro | la clausola è da capogiri!

Rasmus Hojlund, attaccante danese, è stato riscattato dal Manchester United e ha firmato con il Napoli. La clausola rescissoria stabilita per il futuro è di 85 milioni di euro e diventerà attiva a giugno 2027, dopo il riscatto ufficiale del giocatore. La trattativa tra le parti è stata conclusa con successo, e il calciatore si appresta a iniziare la sua avventura con il club partenopeo. La clausola rappresenta una cifra elevata che potrebbe influenzare le prossime decisioni sul mercato.

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