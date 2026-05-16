Napoli-Hojlund il riscatto del danese vale oro | la clausola è da capogiri!
Rasmus Hojlund, attaccante danese, è stato riscattato dal Manchester United e ha firmato con il Napoli. La clausola rescissoria stabilita per il futuro è di 85 milioni di euro e diventerà attiva a giugno 2027, dopo il riscatto ufficiale del giocatore. La trattativa tra le parti è stata conclusa con successo, e il calciatore si appresta a iniziare la sua avventura con il club partenopeo. La clausola rappresenta una cifra elevata che potrebbe influenzare le prossime decisioni sul mercato.
Rasmus Hojlund e il Napoli costruiscono il futuro con una clausola rescissoria da 85 milioni di euro che scatterà a giugno 2027, dopo il riscatto ufficiale dal Manchester United. Hojlund: quando la clausola diventa realtà. Come rivela L a Gazzetta dello Sport, gli azzurri hanno già pianificato la strategia contrattuale per proteggere l’investimento sull’attaccante danese. La clausola da 85 milioni sarà attiva dal prossimo giugno, trasformando Hojlund in un giocatore blindato sul mercato. Una cifra sostanziale che riflette le ambizioni del club partenopeo nel trattenere il centravanti oltre i prossimi diciotto mesi. La stagione di Hojlund racconta un percorso complesso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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Rasmus Hojlund è ad un passo dal riscatto obbligatorio dal Manchester United, che scatterà per il Napoli a qualificazione in Champions League acquisita. Il calciatore, arrivato la scorsa estate, è stato autore di una stagione molto positiva e intende restare facebook
Hojlund, la qualificazione Champions significherà anche riscatto @ilnapolionline x.com
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