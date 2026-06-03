Hockey il Milano Club torna in lega | debutto internazionale a Rho

Il Milano Hockey Club ha annunciato il ritorno in lega e il debutto internazionale a Rho. La squadra affronterà squadre di livello internazionale in competizioni ufficiali. La gestione del club è affidata a una cordata di imprenditori locali, che hanno costituito una nuova società sportiva. La partecipazione alle gare è prevista a partire dalla prossima stagione, con incontri programmati contro team di altri paesi europei.

Quali squadre internazionali affronterà il nuovo Milano Hockey Club?. Chi guida la cordata imprenditoriale dietro questo progetto?. Come cambieranno i colori sociali della storica squadra milanese?. Dove si troverà la nuova arena da 4000 posti?.? In Breve Debutto in Ice Hockey League fissato per il 18 settembre prossimo. Nuova arena a Rho Fiera con capacità di 4000 posti. Gestione guidata da Christof Leitner e dal gruppo House of Doge. Inaugurazione impianto prevista per l'inizio di ottobre. Il rinato Milano Hockey Club entra nella Ice Hockey League con una nuova arena a Rho Fiera. Il 18 settembre prossimo segnerà il debutto del nuovo Milano Hockey Club nella prestigiosa Ice Hockey League, dopo l’ufficializzazione dell’ammissione del club milanese nel circuito internazionale mitteleuropeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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