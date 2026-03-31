L'Hockey Club Milano torna in campo con i colori rossoblù e disputerà le partite alla Ice Fiera Arena. Il progetto, promosso dalla Fondazione Fiera e dalla Federghiaccio, prevede la creazione di una squadra e l’utilizzo di un nuovo impianto. La presentazione ufficiale si è svolta oggi, con dettagli sulle modalità di organizzazione e sugli obiettivi futuri del club.

“Vado a pattinare in Fiera”: è con questo slogan che Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, lancia ufficialmente il progetto dell’impianto meneghino per gli sport del ghiaccio che sarà. “L’Olimpiade ha acceso una fiamma che non si può spegnere - dice Bozzetti, ricordando l’entusiasmo dei giorni di febbraio a cinque cerchi, con Fiera teatro delle gare in pista lunga e di tante partite dei tornei di hockey ghiaccio -: dopo le parole i fatti. L’eredità dei Giochi dove anche essere concreta”. Al suo fianco, nella sede della Fondazione, Andrea Gios, presidente della Federghiaccio, partner dell’iniziativa e Davide Fadani, 25enne portiere della Nazionale olimpica e degli svizzeri del Kloten, cresciuto proprio a Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torna l'Hockey Club Milano e avrà colori rossoblù: giocherà alla Ice Fiera Arena

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