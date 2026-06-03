Ho visto una ragazza down che vende lampade sui social | è la nuova linea delle truffe generate con l'IA

Su social network sono apparsi video di giovani con sindrome di Down che cercano di vendere lampade fatte da loro. Questi video fanno parte di una nuova serie di truffe online legate all’intelligenza artificiale. In alcuni casi, i venditori affermano di aver realizzato personalmente gli oggetti, ma si tratta spesso di pubblicità manipolate o false promozioni. Le immagini vengono condivise per attirare gli acquirenti e aumentare le vendite.

Nel bazar delle vendite online sui social network sono spuntati anche video dove ragazzi con la Sindrome di Down provano a vendere piccoli oggetti che dicono di aver costruito con le loro mani. Nello specifico parliamo di una lampada da tavolo. Nel profilo non c'è niente di reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Girl who sells goods on the roadside is bullied by family, but becomes business queen!

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