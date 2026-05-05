Meloni | Girano delle mie foto false generate con l’IA devo dire mi hanno anche migliorata

In questi giorni circolano diverse immagini che raffigurano la figura politica, create con l’uso dell’intelligenza artificiale e presentate come fotografie autentiche. La protagonista di queste immagini ha commentato pubblicamente, affermando che alcune di esse l’avrebbero addirittura migliorata. La vicenda riguarda la diffusione di contenuti digitali falsi, realizzati con tecnologie di intelligenza artificiale, che vengono condivisi come se fossero fotografie reali.

«Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di attaccare e di inventare falsità, ormai si usa davvero qualsiasi cosa». Queste le parole della premier Giorgia Meloni in un post, in riferimento a un immagine falsa, prodotta con l’ intelligenza artificiale, di una donna con il suo volto, in abbigliamento intimo, che un utente ha pubblicato sui social «spacciandola per vera e giudicandola anche». Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Nuovi file Epstein online: attenzione alle foto false generate con l’IA che ingannano tuttiNuovi documenti sul caso Jeffrey Epstein sono stati resi pubblici nelle ultime settimane, scatenando un’ondata di attenzione mediatica e social senza...

Leggi anche: Donzelli vittima di foto false generate con l’AI: ‘Mi stanno rubando l’immagine, denuncerò’

Contenuti di approfondimento

La denuncia social di Giorgia Meloni: «Le mie foto in sottoveste generate con l'intelligenza artificiale»La premier pubblica su Facebook uno scatto «falso» postato da un «oppositore»: «Io posso difendermi. Ma può capitare a tutti» ... roma.corriere.it

Giorgia Meloni, foto generata con l’intelligenza artificiale: «Strumento pericoloso, io posso difendermi ma altri no»La premier Giorgia Meloni interviene sui social dopo una foto chiaramente ritoccata: «Girano in questi giorni diverse mie foto false, ... msn.com