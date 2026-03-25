Ho appena visto il video di un amore tossico tra due ciliegie | dentro il Fruit Drama creato con l'IA

Un video mostra un rapporto complicato tra due ciliegie, inserito in un contesto chiamato

Tra fragole alle prese con relazioni tossiche e mirtilli bullizzati, il "Fruit Drama" è l'ultima frontiera dell'AI slop. I video hanno per protagonisti frutti e ortaggi antropomorfi che tradiscono, fanno figli e conducono una vita sessuale promiscua. La veste estetica animata e la semplicità del linguaggio rischiano però di infantilizzare temi complessi che poco si prestano a simili forme di intrattenimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Perché il video virale di un coyote che insegue “Beep Beep” è un falso creato con l’IAUn video diventato virale sui social mostra un coyote che insegue un roadrunner (un uccello) a tutta velocità.

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