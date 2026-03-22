Ryan Gosling ha raccontato che sua figlia gli ha detto che sembra più intelligente con gli occhiali, e ha spiegato di aver avuto difficoltà a scuola che lo hanno portato a non diplomarsi. Recentemente è apparso nel film “L’ultima missione: Project Hail Mary”, uscito il 19 marzo, e si parla già di una possibile candidatura agli Oscar come Miglior Attore Protagonista.

Si parla già di candidatura a Miglior Attore Protagonista per i prossimi Premi Oscar. Ryan Gosling è apparso in stato di grazia nell’ultimo film “ L’ultima missione: Project Hail Mary “, uscito nelle sale il 19 marzo. “Questo film ci ricorda di cosa siamo capaci come esseri umani”, ha detto l’attore durante un incontro con la stampa. Nella trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Andy Weir (autore di “The Martian”, portato sul grande schermo da Ridley Scott nel 2015), Gosling – qui in veste anche di produttore – interpreta Ryland Grace, un insegnante di scienze che viene spedito su un’astronave lontano anni luce da casa per risolvere l’enigma della misteriosa sostanza che sta causando il collasso del Sole e, di conseguenza, salvare il Pianeta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia mi ha visto con gli occhiali e mi ha detto ‘sembri più intelligente’. Ho avuto delle difficoltà a scuola, non mi sono diplomato”: così Ryan Gosling

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Reborn as loser, I tamed the cold beautiful empress!#emotion #cdrama

Contenuti utili per approfondire Ryan Gosling

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