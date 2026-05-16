A Modena, un testimone ha riferito di aver visto una persona che pronunciava parole sconosciute in una lingua non italiana prima di colpirlo al petto e alla testa. Durante un tentativo di aiutare una donna con entrambe le gambe amputate, l’uomo coinvolto si è allontanato dal luogo, scappando via. Il testimone ha deciso di inseguirlo, mentre altre quattro o cinque persone si sono aggiunte al tentativo di fermarlo. Le autorità stanno indagando sugli eventi accaduti in quella zona.

“Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate, lui scappa. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano”, ha dichiarato Luca Signorelli, l'uomo che ha braccato l'autore dell'investimento di Modena. La macchina è sfrecciata ad altissima velocità sulla via Emilia, in pieno centro a centro città, probabilmente a oltre 100 kmh stando ad altri testimoni. “Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l'altro alla testa. È partita una colluttazione. Un fendente sono riuscito a evitarlo, l'altro l'ho preso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Modena, un testimone: “Blaterava qualcosa non in italiano, poi mi ha colpito al petto e alla testa”

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