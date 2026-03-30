Valeria Marini ha partecipato a un'intervista nel programma “Storie al Bivio Weekend” condotto da Monica Setta, durante la quale ha parlato della sua relazione passata e di un episodio in cui un collega le avrebbe rivolto parole offensive. Ha inoltre spiegato di aver terminato una relazione sentimentale in cui il partner le chiedeva di scegliere tra lui e la sua carriera.

Valeria Marini si è raccontata in “Storie al Bivio Weekend” con Monica Setta, parlando della sua storia d’amore finita. “Ci soffro un po’, ma l’amore mi fa ancora troppa paura – ha detto – Ci frequentavamo da qualche mese e mi sembrava di essere davvero innamorata. Poi quando lui ha spinto in avanti chiedendomi di decidere, sostanzialmente, tra il mio lavoro e lui, ho capito che non era amore puro. Ho sofferto troppo per amore e ogni volta che ci riprovo temo di essere ingannata e tradita. Ma più ingannata che tradita, perché il tradimento potrei anche perdonarlo”. E ancora: Ho sofferto troppo per amore e ogni volta che ci riprovo temo di essere ingannata e tradita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Frassica mi ha offeso, ma lo perdono. Ho lasciato il mio ultimo fidanzato perché mi chiedeva di scegliere o lui o il mio lavoro”: Valeria Marini si sfoga

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