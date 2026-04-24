Valeria Marini annuncia il suo ritorno al GF Vip | Ho scelto di dire si perché…

Valeria Marini tornerà nel reality Grande Fratello Vip per la terza volta. L’attrice ha confermato che entrerà nella casa tra pochi giorni. La sua presenza si aggiunge alle novità che il programma ha annunciato di recente. La sua partecipazione sarà visibile nelle prossime puntate, mentre si attendono ulteriori dettagli sul suo ruolo e sul momento esatto dell’ingresso.

Valeria Marini torna per la terza volta al Grande Fratello Vip, quando entrerà nella casa. Altre novità in arrivo al Grande Fratello Vip, tra qualche giorno anche Valeria Marini entrerà nella casa più spiata d’Italia. Al momento non è chiaro se lo farà in qualità di ospite o se resterà insieme agli altri come un concorrente a tutti gli effetti. Valeria Marini (Screen Raiplay) L’amatissima showgirl ha già preso parte a due passate edizioni del reality ed è sempre riuscita a catturare l’attenzione dei telespettatori, di sicuro nemmeno questa volta passerà inosservata. Di recente a Bella Ma’ aveva fatto sapere di aver rifiutato la proposta ricevuta dalla redazione del reality dopo aver chiesto il parere di Pierluigi Diaco, ma ha cambiato idea.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Notizie correlate

Valeria Marini annuncia il suo ingresso al GF Vip: “Entro domenica”Valeria Marini, ospite nel salotto di Monica Setta di Storie al Bivio, nell’episodio che andrà in onda domani, sabato 25 aprile alle 15.

Valeria Marini dice no al GF Vip: il consiglio decisivo di DiacoLa tensione tra il desiderio di visibilità e la tutela della propria immagine professionale ha portato Valeria Marini a svelare, durante una recente...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Valeria Marini annuncia l'ingresso nella casa del Grande Fratello a Storie al bivio: Entro domenica; Valeria Marini rivela: Il GF Vip? Mi hanno chiamata, ho chiesto consiglio a Diaco; Valeria Marini spiazza tutti’: Ho scritto a Sanchez su Instagram, poi la gaffe sul presidente della Spagna accende lo studio; Manzini vuole eliminarsi dal GF Vip per aiutare Paola Caruso, Todaro la blocca: Il compagno la paga le cene.

Valeria Marini annuncia il suo ingresso al GF Vip: Entro domenicaNew entry nella Casa più spiata d'Italia. La showgirl ritroverà alcune amiche, ma anche qualcuno con cui spesso è arrivata ai ferri corti ... ilgiornale.it

Grande Fratello Vip: Valeria Marini entra nella Casa, ma che ruolo avrà?Valeria Marini annuncia l'ingresso al Grande Fratello Vi. Resta però l'incognita: sarà concorrente ufficiale o presenza temporanea? movieplayer.it

Grande Fratello Vip viene esteso fino al 19 maggio. Da domenica entrerà nella casa anche Valeria Marini come ospite speciale. Fonte: Dagospia/Storie al Bivio x.com

Valeria Marini annuncia il suo ingresso al GF Vip: “Entro domenica” facebook