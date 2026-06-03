Ernesto Passaro, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è stato ricoverato in ospedale a seguito di un incidente. Prima di lasciare la struttura, ha condiviso un messaggio sui social, specificando di aver avuto un incidente. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica o sulla gravità delle ferite. Attualmente, si trova in fase di recupero e si sta preparando a tornare a casa.

Paura per Ernesto Passaro, ex corteggiatore di Uomini e Donne, finito in pronto soccorso dopo un incidente. Il giovane, noto anche per la breve relazione con la tronista Cristiana Anania, ha aggiornato i follower direttamente dai social raccontando quanto accaduto nelle ultime ore. A far scattare l’allarme sono state alcune storie pubblicate su Instagram, in cui Passaro si è mostrato dall’ospedale, senza però entrare subito nei dettagli dell’accaduto. In un primo momento, infatti, il vigile del fuoco ha condiviso una frase ironica: “Alla fine ci avete provato”, accompagnata da un’emoji dal significato provocatorio, lasciando intendere un riferimento alle recenti polemiche social che lo avevano coinvolto dopo la fine della relazione con Cristiana Anania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un incidente”: l’ex di Uomini e Donne Ernesto Passaro ricoverato in ospedale, lo sfogo social prima del ritorno a casa

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