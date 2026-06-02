Ernesto Passaro è stato coinvolto in un incidente stradale e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione. La notizia si è diffusa rapidamente, generando preoccupazione tra i fan. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente né sul suo stato di salute preciso. La notizia rimane in aggiornamento.

Momenti di grande apprensione per Ernesto Passaro, noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore e scelta finale di Cristiana Anania ha raccontato sui social di essere stato coinvolto in un incidente stradale che lo ha costretto a recarsi in ospedale per accertamenti. La notizia è emersa attraverso alcune Instagram Stories pubblicate dallo stesso Passaro direttamente dal Pronto Soccorso. A catturare l’attenzione dei follower è stata soprattutto una frase enigmatica condivisa insieme a una foto dalla struttura sanitaria: “Alla fine ci avete provato”. Un messaggio che ha immediatamente generato preoccupazione e numerose richieste di chiarimento da parte dei fan. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Incidente per Ernesto Passaro di Uomini e Donne: ricoverato in ospedale, le sue condizioni

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