heritage cup sfida internazionale al ciocco

Al Ciocco si è disputata la seconda edizione dell’Heritage Cup, torneo di calcio con partecipanti internazionali. La competizione ha visto squadre provenienti da diversi paesi, con partite intense sui campi del centro sportivo. La giornata ha visto il susseguirsi di incontri tra squadre di varie nazionalità, con risultati che hanno determinato la classifica finale. La manifestazione si è conclusa con la premiazione delle squadre vincitrici.

Seconda edizione e davvero sempre più internazionale per l’ Heritage Cup, torneo di calcio che mette insieme i colori di Irlanda e Italia e quest’anno anche di Francia ) grazie ai componenti della squadra amatori Gatti Randagi, già fortemente legati al Celtic di Glasgow, portandone anche i colori biancoverdi, ma soprattutto Declan Walsh e Gary Rogers, due cittadini irlandesi innamoratisi, come succede a tanti che arrivano nell’antico borgo mediceo, di Barga e che hanno voluto insieme a loro sviluppare questa idea. Il torneo lo scorso vide sfidarsi sul campo dell’Impero di Castelvecchio Pascoli, i Gatti Randagi, la squadra del Glenmuir Utd F e la formazione biancoverde lunigianese, Farafulla Fc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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