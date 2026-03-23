Edoardo De Antoni nel Trofeo Lancia al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

Il pilota di Camposampiero debutta nel Campionato Italiano Assoluto Rally al volante della Lancia Ypsilon HF Rally4 supportato da Xmotors Team, Next Racing e RB Motorsport Si entra ufficialmente nella settimana calda della scena tricolore, attendendo con ansia l'arrivo del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che andrà ad aprire il sipario su una nuova edizione del Campionato Italiano Assoluto Rally, massima serie nazionale che, come da tradizione, accenderà la sfida in tante concomitanti che si affiancheranno. Tra le più prestigiose non poteva mancare il Trofeo Lancia con Xmotors Team e Next Racing che si preparano a supportare un giovane di indubbio talento, Edoardo De Antoni, che tornerà al volante della Lancia Ypsilon HF Rally4 curata da RB Motorsport ed iscritta da La Superba. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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