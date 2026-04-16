La squadra italiana di ginnastica ritmica si appresta a partecipare a due importanti competizioni in Azerbaijan tra aprile e maggio. Dal 17 al 19 aprile si terrà la terza tappa della World Cup, seguita dal 30 aprile al 3 maggio dalla terza edizione della Europea Cup. Entrambi gli eventi si svolgeranno a Baku e coinvolgeranno ginnaste italiane in diverse discipline della specialità.

La delegazione italiana di ginnastica ritmica si prepara a un doppio impegno strategico in Azerbaijan, dove tra il 17 e il 19 aprile si svolgerà la terza tappa della World Cup e, successivamente, dal 30 aprile al 3 maggio, la terza edizione della Europea Cup. Baku rappresenta un nodo cruciale nel calendario internazionale, fungendo da trampolino di lancio verso gli imminenti Europei di Varna, la finalissima della Coppa del Mondo a Milano e i Mondiali previsti a Francoforte. L’assetto tecnico: tra continuità del gruppo insieme e gestione dei talenti individuali. Dopo l’esperienza maturata a Tashkent con la squadra di Desio, il testimone della rappresentanza nazionale passa ora al gruppo insieme di Chieti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ginnastica ritmica: l’Italia sfida Baku tra World Cup e Europea Cup

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