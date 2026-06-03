HBO Max | al via a Roma le riprese di 500 Battiti il nuovo e avvincente medical drama
Le riprese di “500 Battiti”, il nuovo medical drama di HBO Max, sono iniziate a Roma. La produzione è curata da Cattleya e vede nel cast Linda Caridi e Andrea Arcangeli. La serie, di genere medico, è stata annunciata come un progetto originale della piattaforma streaming. Le riprese si svolgono in varie location della capitale italiana.
Iniziate le riprese di “500 Battiti”, il nuovo medical drama originale HBO Max prodotto da Cattleya con Linda Caridi e Andrea Arcangeli. Il mondo della serialità televisiva internazionale torna a investire sulle grandi produzioni ambientate in Italia con un progetto ad altissima intensità emotiva. Sulla piattaforma di streaming HBO Max arriverà prossimamente una nuova serie originale intitolata “500 Battiti“, le cui riprese hanno ufficialmente preso il via a Roma nel corso di queste settimane. L’opera si inserisce nel filone dei racconti corsistici ospedalieri, proponendo una narrazione serrata e concentrata sulle sfide umane e professionali che ruotano attorno al delicato e cruciale universo dei trapianti d’organo. 🔗 Leggi su 2anews.it
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