HBO Max | al via a Roma le riprese di 500 Battiti il nuovo e avvincente medical drama

Notizia in breve

Le riprese di “500 Battiti”, il nuovo medical drama di HBO Max, sono iniziate a Roma. La produzione è curata da Cattleya e vede nel cast Linda Caridi e Andrea Arcangeli. La serie, di genere medico, è stata annunciata come un progetto originale della piattaforma streaming. Le riprese si svolgono in varie location della capitale italiana.