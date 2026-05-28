500 Battiti è il nuovo medical drama italiano sul trapianto di organi | il cast e quando esce su HBO Max

Primo ciak per “500 Battiti”, la nuova serie italiana con protagonista Andrea Pennacchi in arrivo su HBO Max. È un medical drama ambientato nel reparto di cardiochirurgia dell’Ospedale di Padova, dove vita, morte e scelta si scontrano in tempo reale, e ha come protagonista Andrea Pennacchi (Tutto. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Catalogo Di HBO Max

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: In Utero, quando esce e dove vedere (HBO Max) la serie con Castellitto

I Cesaroni 7: quando esce, cast completo e perché Max Tortora non ci saràDopo più di dieci anni, la serie televisiva I Cesaroni torna in onda su Canale 5 con il titolo “I Cesaroni – Il Ritorno”.

Argomenti più discussi: Grey's Anatomy in Texas: trama, cast e anticipazioni sul nuovo medical di Shonda Rhimes; Luce (e qualche ombra) su L'autunno meraviglioso di Barbara D'Urso (che sì, torna in TV); Claudia Pandolfi ed Edoardo Leo sono 2 cuori e 2 capanne nella nuova rom-com in streaming su Sky; Your Friends & Neighbors, la seconda stagione della serie Apple TV ha fatto centro.

Al via le riprese di 500 Battiti: il nuovo medical drama di HBO MaxIniziate a Roma le riprese di 500 Battiti, la nuova serie HBO Max creata da Cattleya e ambientata in cardiochirurgia, con Linda Caridi tra i protagonisti. megamodo.com