500 Battiti è il nuovo medical drama italiano sul trapianto di organi | il cast e quando esce su HBO Max

Da today.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Primo ciak per “500 Battiti”, la nuova serie italiana con protagonista Andrea Pennacchi in arrivo su HBO Max. È un medical drama ambientato nel reparto di cardiochirurgia dell’Ospedale di Padova, dove vita, morte e scelta si scontrano in tempo reale, e ha come protagonista Andrea Pennacchi (Tutto. 🔗 Leggi su Today.it

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500 battiti è il nuovoAl via le riprese di 500 Battiti: il nuovo medical drama di HBO MaxIniziate a Roma le riprese di 500 Battiti, la nuova serie HBO Max creata da Cattleya e ambientata in cardiochirurgia, con Linda Caridi tra i protagonisti. megamodo.com

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