Happy Basket Palermo scrive la storia | tre final four regionali nel maschile
La squadra di basket di Palermo ha conquistato tre finali regionali maschili nelle categorie Under 14, Under 15 e Under 17. Si tratta di un risultato che testimonia la crescita del settore giovanile e la continuità dei successi sportivi. La partecipazione alle Final Four rappresenta un traguardo importante per il club, che ha portato avanti un percorso di sviluppo attraverso le diverse fasce di età. Le competizioni si sono svolte in diverse località della regione, coinvolgendo le squadre più promettenti del territorio.
La Happy Basket Palermo continua a scrivere pagine storiche della propria crescita sportiva e lo fa raggiungendo un traguardo di assoluto prestigio: la partecipazione a ben tre Final Four Regionali maschili nelle categorie Under 14, Under 15 e Under 17. L’ultimo grande risultato è arrivato grazie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Torneo WinterCup cat. U15: Happy Basket Palermo vs Olimpia Basket - 06/12/2025
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