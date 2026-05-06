Un tribunale cinese ha stabilito che un datore di lavoro non può interrompere il rapporto di lavoro a causa di un errore commesso da un sistema di intelligenza artificiale. La decisione arriva in un caso in cui un dipendente era stato licenziato dopo che un algoritmo aveva erroneamente segnalato un comportamento scorretto. La sentenza chiarisce che le decisioni di licenziamento devono basarsi su valutazioni umane e non esclusivamente su risultati automatizzati.

Immagina di andare al lavoro una mattina e scoprire che il tuo capo ha deciso di darti il benservito. Non perché tu abbia sbagliato qualcosa. Non perché l’azienda stia perdendo soldi. Ma semplicemente perché un software fa il tuo stesso lavoro e costa meno. Fantascienza? No. Sta già succedendo. Succede ogni giorno, in tutto il mondo. La differenza è che stavolta qualcuno ha detto: no, così non si fa. E quel qualcuno è un giudice cinese. La storia di Zhou: un uomo, un’azienda e un algoritmo. Il protagonista di questa vicenda si chiama Zhou. È stato assunto nel novembre 2022 da un’azienda cinese di intelligenza artificiale come supervisore del controllo qualità.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il tuo capo non può buttarti fuori per colpa di un’IA: lo dice un tribunale cinese (e il mondo sta a guardare)

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