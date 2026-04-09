Hai giocato a Pokémon da piccolo? La scienza dice che il tuo cervello è cambiato e ti spieghiamo come

Uno studio condotto presso un'università americana ha analizzato come il giocare a Pokémon durante l'infanzia possa influenzare lo sviluppo cerebrale. I ricercatori hanno utilizzato immagini cerebrali per confrontare i cervelli di persone che hanno passato molto tempo a giocare a questo videogioco con quelli di individui che non lo hanno fatto. I risultati indicano che alcune aree del cervello di chi ha giocato sono risultate più sviluppate rispetto a quelle di chi non ha avuto questa esperienza.

Uno studio di Stanford mostra come giocare a Pokémon da bambini abbia influenzato lo sviluppo del cervello in modo misurabile. Per anni è stata vista come una semplice ossessione da bambini: cartucce infilate nel Game Boy, ore passate a memorizzare creature, mosse e tipi. E invece quella routine, ripetuta quasi senza accorgersene, potrebbe aver lasciato un segno concreto. Non solo nei ricordi. E possiamo definitivamente dire che s’è trattato di ben più di una moda passeggera, per citare Carl Brave. Un lavoro scientifico pubblicato nel 2019 e condotto dalla Stanford University ha messo sotto osservazione proprio chi è cresciuto con i primi capitoli della saga. 🔗 Leggi su Esports247.it

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