Ha preso il via Scritture Festival | tutti gli appuntamenti

Sabato si è svolta l’anteprima di “Scritture Festival” nel salone di Villa Webb. L’evento, un laboratorio letterario, è organizzato dal comune di Bagni di Lucca con la collaborazione di un editore, della Pro-Loco e di una comunità locale. La manifestazione, che ha dato il via agli appuntamenti ufficiali, si svolge nel contesto di un festival dedicato alla scrittura e alla letteratura.

Sabato nel salone di Villa Webb si è tenuta l’anteprima di " Scritture Festival ", laboratorio letterario, organizzato dal comune di Bagni di Lucca in collaborazione con "Tralerighe Libri" editore, la Pro-Loco e la Vicaria Val di Lima. Primo ospite dell’incontro inaugurale, con il saluto del sindaco Paolo Michelini, lo scrittore Andrea Maori, ricercatore e collaboratore di Radio Radicale, che ha presentato il suo saggio " Herbert Kappler. La fuga di Stato ", una vicenda ancora in parte avvolta nel mistero. Il colonnello Kappler, il boia delle Fosse Ardeatine, condannato all’ergastolo nel 1944, evase dall’ospedale militare del "Celio", dove era ricoverato come malato terminale, nel ferragosto del 1977 con il coinvolgimento del servizio segreto "Anello". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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