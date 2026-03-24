Scritture di frontiera | due appuntamenti ad aprile alla biblioteca Classense

Anche quest’anno in primavera torna Scritture di frontiera, rassegna dedicata a voci e narrazioni per riflettere sui temi interculturali, organizzata dalla Casa delle Culture dell’Uo Politiche per l’immigrazione del Comune di Ravenna in collaborazione con l’associazione Onnivoro. Gli incontri, gratuiti e aperti alla cittadinanza, si terranno nella sala Muratori della Biblioteca Classense e vedranno protagoniste due autrici del panorama letterario contemporaneo italiano, con la moderazione di Matteo Cavezzali. Nel primo incontro, giovedì 2 aprile alle 17:30, Alae Al Said, giovane scrittrice italiana nata a Roma da una famiglia di origini palestinesi, presenterà “Il ragazzo con la kefiah arancione”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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