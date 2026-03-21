Boga ancora titolare? Spalletti ha preso questa decisione | tutti gli aggiornamenti su Juve Sassuolo di stasera

Spalletti ha deciso di confermare Boga come titolare nella partita tra Juventus e Sassuolo di questa sera. La scelta riguarda il reparto offensivo e viene comunicata dopo un’attenta valutazione delle opzioni disponibili. La formazione ufficiale non è ancora stata annunciata, ma la presenza di Boga tra i titolari sembra ormai certa. I tifosi attendono aggiornamenti ufficiali prima dell’inizio del match.

Boga ancora titolare? Spalletti valuta con immensa attenzione le opzioni per il reparto offensivo decidendo di confermare l’ivoriano. La Juventus è pronta alla delicata sfida casalinga di questa sera. Luciano Spalletti sta sciogliendo gli ultimi fondamentali dubbi di formazione per affrontare al meglio il Sassuolo, concentrandosi in particolar modo sulle dinamiche legate al reparto offensivo. Secondo le indicazioni che filtrano dall’ambiente in queste ore cruciali, Jeremie Boga viaggia spedito verso un’altra maglia da titolare. L’esterno sta attraversando un momento di forma atletica straordinario, risultando un fattore determinante per le manovre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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