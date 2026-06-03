Ha permesso di salvare 5 vite | donati gli organi di Alessandra Bruno vittima di femminicidio a Misterbianco

Notizia in breve

Gli organi di una donna uccisa in un femminicidio sono stati donati e hanno salvato cinque persone. La decisione è stata presa dopo la sua morte a Misterbianco. La famiglia ha acconsentito alla donazione, consentendo il trapianto di cuore, fegato e reni. La vittima aveva 40 anni. La donazione è stata completata con successo, secondo quanto riferito. La notizia ha suscitato reazioni di gratitudine da parte delle strutture sanitarie coinvolte.