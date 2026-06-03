Ha permesso di salvare 5 vite | donati gli organi di Alessandra Bruno vittima di femminicidio a Misterbianco
Gli organi di una donna uccisa in un femminicidio sono stati donati e hanno salvato cinque persone. La decisione è stata presa dopo la sua morte a Misterbianco. La famiglia ha acconsentito alla donazione, consentendo il trapianto di cuore, fegato e reni. La vittima aveva 40 anni. La donazione è stata completata con successo, secondo quanto riferito. La notizia ha suscitato reazioni di gratitudine da parte delle strutture sanitarie coinvolte.
«In quella che è un’immensa tragedia, che come istituzioni ci richiama a fare ancora di più contro i femminicidi, dobbiamo essere grati ad Alessandra Bruno per il gesto di grande generosità che ha permesso di salvare cinque vite. La sua scelta di donare gli organi, espressa al momento del rinnovo della carta d’identità, rappresenta la testimonianza concreta di una cultura della donazione sempre più radicata in Sicilia». Lo dichiara l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, commentando il consenso a donare gli organi che era stato espresso dalla donna, uccisa a Misterbianco, nel Catanese, dal marito Salvatore Mallamo. Gli organi, prelevati all’ospedale “Garibaldi” di Catania, sono stati trapiantati su pazienti in Sicilia e in altre regioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Cosa succede a un organo dal prelievo al trapianto
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